Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский президент Владимир Путин стал лауреатом премии мира имени Уго Чавеса. Об этом сообщает El Nacional.

По его словам, квалификационный комитет премии решил, что первый приз достанется Путину.

«Мы признаем Владимира Путина мирным лидером, лидером многополярного мира. Мы многому учимся у него», — сказал Мадуро в ходе пресс-конференции.

Также президент Венесуэлы отметил «стратегическое видение мира» у российского президента. Кроме того, Мадуро выразил надежду на скорый визит в Россию.

В ноябре прошлого года Мадуро назвал Путина символом борьбы за многополярный мир.

Gazeta.ru