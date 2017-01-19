Уходящий президент США Барак Обама в ходе своей сегодняшней последней пресс-конференции заявил, что ограничительные меры в отношении России были введены из-за ее посягательства на суверенитет и целостность Украины.

При этом американский лидер отметил, что Вашингтон выступает за наличие конструктивных отношений с Москвой: «Думаю, в интересах Америки и всего мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией». Он также выразил надежду на то, что в будущем России и Украине удастся установить прочные отношения: «Исторически они связаны всеми видами культурных и социальных уз».

Барак Обама рассказал, что за время своего президентства пытался способствовать тому, «чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества», а также выступал за улучшение российской экономики. По мнению президента США, после возвращения Владимира Путина на пост главы российского государства Москва начала проводить «антиамериканскую риторику». Кроме того, Барак Обама призвал избранного президента США Дональда Трампа продолжать попытки убедить Россию сократить свои ядерные арсеналы. Выступление уходящего президента США опубликовано на YouTube-канале ABC News.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что предложил России сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций. Он негативно отозвался о вмешательстве России в сирийский конфликт, но добавил, что вторжение США в Ирак вообще было «крупнейшей ошибкой в истории страны».

Kommersant.ru