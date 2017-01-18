Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили ход реализации минских договоренностей, а также выразили неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Кроме того, лидеры констатировали обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

«Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.

Ранее дипломатический источник сообщил, что Москва хочет видеть Рамзи представителем ООН на встрече по Сирии в Астане.

Gazeta.ru