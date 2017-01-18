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Россия

Кандидат в постпреды США при ООН: Россия пытается играть мускулами 18.01.2017 23:00

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, выдвинутая избранным американским президентом Дональдом Трампом, призвала вести себя осторожно и не доверять России, передает Reuters.

«Россия сейчас пытается играть мускулами. Это то, что они делают. И я думаю, что нам всегда нужно быть осторожными. Я не думаю, что мы можем им доверять», — сказала она.

Она также отметила, что прежде, чем отменять антироссийские санкции, США должны увидеть «позитивные действия» со стороны российского руководства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России и США надо сотрудничать там, где совпадают интересы.

Gazeta.ru

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