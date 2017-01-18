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Россия

Путин назвал основную задачу российской экономики 18.01.2017 17:16

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей в сфере развития экономики страны обеспечение общей макроэкономической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

«Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски, об этом тоже сегодня поговорим», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он также добавил, что следует обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать малый и средний бизнес.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что план поддержки экономики на текущий год предполагает выделение до 107,5 млрд руб.

Gazeta.ru

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