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Россия

Лавров: Россия надеется на эффективное сотрудничество по Сирии при Трампе 17.01.2017 15:32

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что взаимодействие России с избранным президентом США Дональда Трампа в рамках сирийского урегулирования будет более эффективным, чем при уходящем президенте Бараке Обаме.

«Надеюсь, что взаимодействие по сирийскому кризису, как и по другим проблемам, будет более эффективным, нежели чем с администрацией Обамы», - подчеркнул министр во вторник в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года, передает «Российская газета».

По его словам, официальное согласование возможных путей взаимодействия по борьбе с терроризмом в Сирии можно будет начать после вступления в должность избранного президента США, а также новых госсекретаря и министра обороны.

«Не будем забывать, что Россия и США создали и возглавили как сопредседатели Международную группу поддержки Сирии — ее никто не распускал, у нее есть две целевых группы — одна по гуманитарным вопросам, вторая — по контролю за прекращением боевых действий»,— отметил глава МИД.

Лавров также убежден, что есть шанс «вдохнуть новую жизнь» в механизмы урегулирования сирийского конфликта: «Учитывая, что новая администрация США, по ее заявлениям, нацелена на то, чтобы бороться с террором всерьез, а не как это было до сих пор, до нее».

Глава МИД также подтвердил, что Россия приглашает на встречу в Астане по сирийскому вопросу представителей новой администрации США.

«Мы считаем правильным пригласить на эту встречу представителей ООН и представителей новой администрации Соединенных Штатов, учитывая, что встреча будет происходить 23 января, как это сейчас намечено», пояснил Лавров.

По его словам, если администрация избранного президента США согласится, то это будет ее первый официальный контакт с российскими властями, «в ходе которого можно будет начать обсуждать пути эффективности борьбы с терроризмом».

О том, что Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по Сирии в Астане, на прошлой неделе сообщил The Washington Post со ссылкой на источник.

Напомним, в столице Казахстана 23 января планируется проведение встречи по сирийскому урегулированию. Ожидается, что в переговорах примут участие представители сирийского правительства и групп вооруженной оппозиции.

1news.az

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