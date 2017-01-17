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Россия

Лавров заявил об усилении попыток США завербовать российских дипломатов 17.01.2017 14:36

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов, передает «Интерфакс».

«Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала», - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции во вторник в Москве.

В качестве примера Лавров привел попытку вербовки российского дипломата, приехавшего в США, чтобы купить лекарства для лечения экс-премьера РФ Евгения Примакова. Об этой истории, напомнил министр, недавно рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это случай, когда вербовали нашего дипломата – сотрудника генконсульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова. Чтобы вербовать в этой ситуации, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что это не единственный случай. «У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать», - сказал министр.

По его словам, другому дипломату старшего звена американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, «засунули буквально в машину в его отсутствие 10 тыс. долларов с предложением о сотрудничестве». «Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, и они сейчас работают на благо российского государства», - добавил Лавров.

При этом Лавров назвал безосновательными заявления о притеснениях американских дипломатов в Москве. «Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, - не вижу никакого основания в подобных заявлениях», - сказал он.

По словам Лаврова, было несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, и американцы попытались представить их как охоту на дипломатов США. «Однако на поверку все выглядит совершенно иначе – пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием», - отметил министр.

1news.az

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