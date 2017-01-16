Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил "лайк" сообщению в микроблоге в Twitter, посвященному новой серии популярного британского телесериала "Шерлок".

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​Единственной понравившейся записью на официальном аккаунте главы правительства в Twitter является пост известного видеоблогера, аудитория YouTube-канала которого превышает 1,2 миллиона человек, о вышедшей в воскресенье в эфир новой серии "Шерлока".

РИА Новости