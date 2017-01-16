Главное следственное управление СК России завершило расследование громкого дела банды «черных риелторов», которая действовала в Москве и Смоленской области в 2006–2014 годах. На ее счету несколько убитых и не менее 30 пострадавших.

По версии следствия, группа, в которую входили более 20 участников, похищала и убивала людей, чтобы завладеть их квартирами, сообщает Izvestia.ru

Несмотря на то, что дело уже передано в суд, точка в расследовании еще не поставлена. Причин тому две - не все члены банды задержаны, а судьба некоторых пострадавших до сих пор неизвестна.

Один из лидеров преступной группы, Зохраб Али оглу Гасымов, заочно арестован и находится в международном розыске.

О деталях расследования рассказал руководитель следственной группы — старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела Управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СКР Владимир Шараев.

По его словам, в последнее время группы «черных риелторов» снова активизировались из-за кризиса.

Два года в плену

На банду «черных риелторов» правоохранители вышли совершенно случайно. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России в рамках другого расследования проводили обход маленькой, почти заброшенной деревушки в Смоленской области.

В одном из домов к ним за помощью неожиданно обратилась бабушка, которую очень неохотно оставили наедине с оперативниками ее «опекуны».

«Я москвичка, спасите, меня похитили!» - заявила она.

И вкратце рассказала оперативникам свою историю. А заодно назвала и тех, кто ее похитил: за два года плена Татьяна Попова и имена узнала, и все лица запомнила.

У Татьяны Поповой была сломана нога, и сотрудники полиции, несмотря на возражения «опекунов», смогли увезти ее в смоленскую больницу. Ну а дальше все по схеме: Татьяну Попову взяли под госзащиту и начали раскручивать всю историю.

Супруги Поповы жили в Москве, в хорошей трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте. Он — бывший геолог, она — бывший научный сотрудник одного из многочисленных НИИ. С родственниками не общались.

Однажды бабушка попала в больницу с переломом бедра. А к Юрию Попову постучалась «соседка», которую он видел впервые. Но женщина заявила, что давно дружит с их семьей, и дедушка ее просто подзабыл. Мужчина страдал легким расстройством памяти, поэтому списал незнание «соседки» на болезнь.

«Соседка» Ирина Воронова привела к нему других участников банды Зохраба Гасымова, которые поселились в квартире Поповых и стали спаивать хозяина. К моменту выписки бабушки из больницы Юрий Попов был уже полностью зависим от «соседки» и ее приятелей.

А Ирина Воронова начала убеждать Татьяну Попову в том, что ей срочно нужно продолжить лечение в Смоленске, в больнице Красного Креста, где у нее есть знакомые, — дескать, старушку недолечили. Всю ночь преступники уговаривали Татьяну Попову, а, не добившись согласия, просто отнесли ее в стоящую у подъезда машину и увезли в Смоленск вместе с супругом.

Татьяну Попову поместили в больницу, а после выписки поселили в квартире Хафиза Гасымова и стали убеждать, что жена Гасымова — ее племянница. А чтобы Поповы и дальше жили в достатке и под присмотром, надо продать московскую квартиру.

«Все это время супругов спаивали: дедушку — разведенным спиртом, а бабушку — лекарствами на спиртовой основе. Но и это не подействовало. Тогда Попову снова посадили в машину, зажали между двумя бандитами и потребовали: «Подписывай!» И она сдалась, - рассказывает Владимир Шараев. - Супруги Поповы подписали договор дарения, после чего их вывезли в дом на окраине полузаброшенной деревни и приставили двух надзирателей.

Чтобы они не сбежали и ничего не разболтали соседям, супругов продолжали спаивать. Телефоны отобрали, а сил на побег у стариков просто не было. За два года спился и умер Юрий Попов. Такая же судьба ждала и его жену, если бы не случайная встреча с сотрудниками полиции. А когда оперативники приехали на ферму, принадлежавшую Гасымову, то обнаружили там еще десять обманутых человек, находившихся в положении рабов».

Криминальный дуэт

Как рассказал следователь Владимир Шараев, в Смоленске давно обосновались две группы квартирных мошенников. Во главе первой группы стоял некий Зохраб Али оглу Гасымов, уроженец Азербайджана с российским гражданством.

«Несколько раз его судили: в 1998 и 2001 годах — за кражу скота, в 2006-м — за квартирные махинации. После очередной отсидки Гасымов выкупил ферму у колонии, в которой отбывал срок. И обосновался там со всей семьей, — пояснил Владимир Шараев. — На эту ферму он потом приглашал замначальника колонии по тылу на шашлыки. Да и не только его. Бывал на ферме и замначальника УВД по Смоленску, полковник полиции Тагир Аббасов. Ему, кстати, уже назначено наказание в виде семи лет лишения свободы — за хищение вместе с Гасымовым двух квартир в Москве.

На ферме работали обманутые Зохрабом Гасымовым владельцы квартир. Трудились фактически за еду и жилье.

Вторую группу возглавлял смоленский риелтор Михаил Гавриленков, который, помимо легального бизнеса, занимался и нелегальным.

Он пристраивал обманутых в общежития, утверждая, что выкупил для них комнату. Через некоторое время - как только скапливался долг за коммунальные услуги и аренду - людей из общежития выгоняли.

«Михаил Гавриленков имитировал проведение обыска у потерпевших, создавал видимость совершения потерпевшим изнасилования подставных лиц и иными способами обманывал хозяев квартир, склоняя их к продаже своей недвижимости, - рассказывает Владимир Шараев. - А однажды Гавриленков и Гасымов встретились и поняли, что очень друг другу нужны. Гавриленков нашел, куда отправлять людей, а Гасымов - где брать работников для расширения бизнеса».

Такси до Смоленска

В Москве Зохраб Гасымов создал бригаду, состоявшую из выходцев из Азербайджана. Работая таксистами, они знакомились с пассажирами, снимали комнаты у пьяниц и выведывали подробности их жизни. Гасымов ориентировал своих подчиненных на одиночек с жилплощадью.

«Таксисты» находили людей, «юристы» занимались документацией и уговаривали продать квартиру, а Гасымов знал, где их поселить и спрятать.

Клиента спаивали, а потом привозили на ферму под Смоленск. А там уже в дело вступал Гасымов - он предлагал еще ни о чем не подозревающим жертвам построить совместный гостиничный комплекс возле трассы.

«У меня есть только 5 млн, а надо 10. Давай продадим твою квартиру и станем компаньонами», - говорил он доверчивому владельцу недвижимости.

Схема была примитивнейшая: человеку покупали телефон с безлимитным тарифом, поили и кормили, обували и одевали, обещали доход по 500 тыс. в месяц. Ну а пока бизнес не налажен, назначали его старшим по ферме. И использовали нехитрый психологический прием: «Только ты с остальными не общайся, они тебе не ровня. Ты - будущий бизнесмен, а они так, отбросы общества». Но после того как были подписаны документы на продажу квартиры, будущий бизнесмен переходил в разряд рабов.

«Были и попытки побега. Пара — мужчина и женщина — сумела сбежать с фермы, но их поймали и жестоко избили. Есть и те, кому летом все же удалось уйти лесами до Смоленска, а там они уже на перекладных добирались до родственников в Москву. Но в полицию никто не заявлял», - рассказал Владимир Шараев.

Гавриленков работал и как обычный риелтор, параллельно выискивая жертв. А с теми, кто мог создать проблему, разбирался помощник Гавриленкова — Александр Курашев. Команду «убери подальше» он понимал буквально — убивал человека, вывозил тело за город и сжигал. Следователи говорят, что Гавриленков, конечно же, понимал, что и как делает его помощник, но делал вид, что его это не касается.

Мошенники и жертвы

Следствие установило, что члены группы Зохраба Гасымова и Михаила Гавриленкова убили четырех человек, еще по нескольким убийствам идет расследование. Арестованы 13 человек, в отношении 11 обвиняемых дела направлены в суд, четверо осуждены, уголовное дело против семи рассматривается в Мосгорсуде. В отношении остальных участников организованной преступной группы расследование продолжается.

Список имущества Михаила Гавриленкова занял шесть листов: земельные участки, квартиры в Москве и Смоленске, доли на квартиры и бизнес. Все его имущество арестовано.

«Гавриленков не раскаивается. Он лишь считает, что зря связался с Гасымовым, - говорит Владимир Шараев. - С каждой квартиры они получали по 1,5 млн в Смоленске и от 3 млн в Москве. Братья Гасымовы - члены банды - арестованы. Имущество сбежавшего 41-летнего Зохраба Гасымова и его братьев тоже арестовано.

Остальные члены банды получали гроши. Александру Курашеву как-то раз выделили 300 тыс. рублей на комнату клиента, это был максимум за все время. Деньги Курашев забрал себе, от клиента избавился. Сейчас он осужден на девять лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, — забил человека. Но по другим делам суды ему еще предстоят. Все остальные, включая тех, кто занимался ремонтом квартир, получали чуть больше, чем за обычные ремонтные работы. Риелторы — до 50 тыс.».

Ну а что ждет потерпевших, пока совершенно непонятно.

«Некоторые живут у родных, кто-то бомжует. И доставить таких потерпевших в суд будет непросто, — считает следователь Владимир Шараев. — Недвижимость тоже удастся вернуть не всем. Большинство квартир находится в пользовании добросовестных приобретателей, и судьбу этих квартир может решить только суд».

Имена некоторых из потерпевших стали известны со слов преступников или родственников. Но есть люди, которых так и не нашли, хотя их квартиры уже принадлежат преступникам. Где они, следствие не знает и очень просит помощи у всех, кто чем-то может помочь. Возможно, получится отсудить часть имущества мошенников в их пользу. Но до финала дела «черных риелторов» еще далеко.

А.А.