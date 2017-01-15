Семнадцатилетнего жителя тамбовской области подозревают в убийстве бабушки, отца и сестры, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По информации следователей, накануне в одном из домов рабочего поселка Сосновка были найдены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки. По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Как отмечается, в кратчайшие сроки по подозрению в преступлении задержали 17-летнего подростка.

По версии следствия, молодой человек из-за постоянных ссор с родственниками зарубил их топором, пока они спали.

Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте, а отец был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

РИА Новости