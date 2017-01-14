Комитет по разведке Сената заявил о начале расследования «российских кибератак», призванных повлиять на ход президентских выборов в США, передает Reuters.

Также Сенат проверит сообщения о связи России с какими-либо политическими компаниями.

Комитет Сената намерен опросить должностных лиц обеих администраций президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась оказать на него давление.

Также миллиардер заявил, что выиграл выборы честно, а оппоненты пытаются умалить его победу с помощью фейковых новостей.

Gazeta.ru