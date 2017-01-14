Разведывательные самолеты ВВС США и Швеции провели в пятницу, 13 января, полеты вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих военную авиацию.

Американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным GORE38, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, находясь в воздушном пространстве Польши, более двух часов проводил радиотехническую разведку российской территории.

Одновременно разведывательный полет вел самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, который приблизился к российскому побережью со стороны Балтийского моря.

Как отмечает «Интерфакс», RC-135W с начала текущей недели ежедневно совершает разведывательные полеты у границ Калининградской области, при этом на его перехват поднимают российские истребители Су-27.

Кроме того, по неподтвержденным данным, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А АВАКС выполнил разведывательный полет в районе Черного моря у побережья Румынии, проведя наблюдение за Крымом.

Разведывательные полеты, по данным «Интерфакса», участились после размещения в Калининградской области новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также перевода на Балтику с Черного моря двух малых ракетных кораблей «Зеленый дол» и «Серпухов», вооруженных «Калибрами».

Lenta.ru