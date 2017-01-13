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Россия

В Москве прошли консультации РФ, Ирана и Турции по встрече в Астане по САР 13.01.2017 22:34

Трехсторонние консультации межведомственных делегаций РФ, Ирана и Турции по подготовке встречи по Сирии в Астане, намеченной на 23 января, прошли в Москве в пятницу, говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в них приняли участие специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, специальный представитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейн Джабери Ансари и заместитель министра иностранных дел Турции С. Онал.

"Обсуждение было сосредоточено на вопросах подготовки и проведения Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на 23 января сего года. Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане в развитие достигнутых межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 года и резолюции 2336 СБ ООН призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии", — говорится в документе.

РИА Новости

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