USD1.7867
EUR1.8970
RUB0.0301
Brent56.00
WTI53.02
Золото1 194.72
S&P 500 Index2 270.44
Nikkei 22519 263.44
Россия

Русфонд подал в суд на родственников Жанны Фриске 13.01.2017 19:15

Перовский суд Москвы принял исковое заявление Русфонда, который требует выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание опубликовало обращение Русфонда, в котором объясняются требования организации: «Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались».

По словам представителей фонда, после смерти Фриске ее родственники отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. «Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», — отметили в организации.

Благотворительный марафон в поддержку Фриске был запущен Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что она страдает от онкологического заболевания. Певица умерла 15 июня 2015 года. В тот же день появилась информация, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.

Фриске получила известность как участница группы «Блестящие». Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

Lenta.ru

7345количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Двусмысленный хештег #сказочноебали в Instagram взорвал Интернет – ФОТОВ Турции обрушилось 6-этажное здание: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕОМинздрав назвал предварительную причину смерти женщины в Баку во время операции – ФОТО – ОБНОВЛЕНОРусфонд подал в суд на родственников Жанны ФрискеМВД Азербайджана прокомментировало попытку суицида подозреваемой в убийстве - ФОТОВ Баку вынесен приговор проигравшемуся игроку, похитившему ребенка – ФОТО – ВИДЕОАзербайджан может отказаться от участия в фестивале КВН – Министерство молодежи и спортаВ WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужбВ одном из отелей Дубая произошел пожар, эвакуированы более 40 человекТрамп назвал условие отмены антироссийских санкций

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 января16:37 Зимняя сказка в Гусаре - ФОТОРЕПОРТАЖ16:13 Ученые впервые сняли на видео редкого морского дракона - ВИДЕО15:49 Сборная Азербайджана оспорит 9-16 места15:25 Правоохранители Азербайджана смогли обезвредить продавцов оружия – ФОТО15:02 Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Турция за 25 лет вместе успешно прошли сложный и достойный путь14:40 «Сумгайыт» уступил «Шкендербеу» - ФОТО – ВИДЕО14:16 Год без Алана Рикмана - ФОТО13:59 На юге Китая столкнулись почти 20 автомобилей, погибли шесть человек13:46 Азербайджанские арбитры сегодня обслужат два матча13:18 В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, возможны дожди12:50 «Габала» уступила в первой контрольной встрече – ФОТО – ВИДЕО12:35 В Азербайджане пройдет показ фильмов, посвященных Национальным героям12:08 Двое турецких военнослужащих погибли, двое ранены в ходе операции против ПКК11:45 Тебриз Гасанов назвал невезение главной причиной поражений сборной в Санкт-Петербурге11:23 В Баку изменен маршрут движения одного из автобусов - КАРТА