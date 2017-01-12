Кандидат на пост главы Пентагона Мэттис в письменных показаниях к утверждению его министром обороны заявил, что обеспокоен действиями России в целом ряде направлений.

"Когда мы обнаружим области, в которых мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищать себя, если Россия решит действовать против наших интересов. Вызовы, которые представляет Россия, включают вызывающие тревогу заявления из Москвы относительно использования ядерного оружия, нарушения договоров, использование гибридной военной тактики для дестабилизации других стран и участие во взломах и информационной войне. Укрепление НАТО будет фундаментально важно для того, чтобы противостоять этим вызовам, и нам потребуется интегрированная стратегия, которая укрепляет Североатлантический альянс и обеспечивает возможность министерства обороны (США) противостоять традиционным и вновь появляющимся угрозам", — говорится в показаниях Мэттиса.

Президент Владимир Путин 1 декабря подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики РФ, в которой говорится, что Россия "подтверждает готовность к обсуждению вопросов дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов исходя из растущей актуальности придания этому процессу многостороннего характера".

В МИД РФ ранее заявляли, что российская сторона определится с дальнейшими шагами по сокращению своих ядерных арсеналов с учетом ряда факторов, которые влияют на стратегическую стабильность, в том числе размещения системы ПРО США и угрозы появления оружия в космосе. Кроме того подключение к процессу ядерного разоружения Франции, Великобритании и Китая также является условием прогресса на этом направлении.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

РИА Новости