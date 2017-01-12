Возвращение российской делегации в ПАСЕ может быть связано с отменой ЕС санкций против РФ, считает сенатор Алексей Пушков.

"Я полагаю, изменение позиции ПАСЕ произойдет тогда, когда произойдут изменения в позиции Европейского союза. Когда в Брюсселе будет принято решение отходить от антироссийских санкций, вот тогда только начнутся серьезные изменения в ПАСЕ", — сказал Пушков журналистам.

До этого времени ПАСЕ будет напоминать "антироссийский карнавал", где правит бал агрессивное русофобское меньшинство в лице семи-восьми национальных делегаций, а большинство не решается что-либо ему противопоставить, считает он.

РИА Новости