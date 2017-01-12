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Россия

Россия начала сокращение нефтедобычи 12.01.2017 21:05

Россия начала сокращать нефтедобычу, заявил ТАСС министр энергетики Александр Новак.

«Россия выполняет свои обязательства, мы начали поэтапное сокращение добычи»,— уточнил глава Минэнерго РФ. Александр Новак отметил, что темпы снижения добычи углеводородов оказались быстрее, чем это планировалось нефтяными компаниями.

Напомним, Россия приступила к сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК с 1 января. От российских нефтяников потребовали снизить добычу в равной степени на 2,7%. Жестких квот Министерство энергетики России не стало устанавливать, разрешив нефтепроизводителям договориться между собой. 

По оценкам другого ведомства — Министерства природных ресурсов и экологии РФ, такие меры должны помочь сбалансировать мировой рынок и достичь цены на нефть в $60–65 за баррель.

«Коммерсант»

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