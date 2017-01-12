Заявления о том, что представители России якобы пытались вербовать избранного президента США Дональда Трампа — это бред и нонсенс, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам представителя дипведомства, обвинения в адрес сенатора Константина Косачева голословны и указывают на то, что авторы документа вообще не понимают, о чем говорят.

«Константин Косачев многие годы был председателем комитета по международным делам, сейчас является сенатором, до этого возглавлял Россотрудничество — говорить о том, что он вербовал Трампа это какой-то нонсенс и бред», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее портал Buzzfeed опубликовал доклад, в котором утверждается, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн встречался с представителями Кремля в августе 2016 года в Праге. По версии составителей документа, организацией встречи занимался председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, которого авторы назвали членом Госдумы.

Сам Константин Косачев накануне заявил, что доклад о «вербовке» Трампа сфальсифицирован провокаторами, не владеющими информацией. По словам сенатора, он не знаком с адвокатом Коэном и никогда даже не слышал о нем, а в Праге последний раз был минимум пять лет назад.

По данным СМИ, автором доклада оказался бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. В документе говорится, что российские спецслужбы якобы собирали на Трампа компромат.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России «компрометирующей информации» относительно Трампа — «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь». По словам Пескова, это «очевидная попытка навредить» отношениям России и США.

РИА Новости