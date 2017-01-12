По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, основное внимание во время разговора уделено ситуации в Сирии. Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договорённости между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Условлено продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане.

Обсуждалась также двусторонняя проблематика, включая вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.