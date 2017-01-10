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Россия

В России маньяк-полицейский признался в убийстве 59 женщин 10.01.2017 20:35

Экс-полицейский из Сибири рассказал об убийствах, которые не были известны следователям.

Приговоренный к пожизненному заключению Михаил Попков признался в убийстве еще 59 женщин. Пока маньяку, уже приговоренному к пожизненному сроку, предъявили обвинение по 47 смертельным случаям.

Чтобы доказать их, следователям пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы, пишет Восточно-Сибирская правда.

В то же время 50-летнего Попкова пока обвиняют только в убийствах, об изнасилованиях речи не идет.

Его приговорили к пожизненному сроку два года назад: в январе 2015 года признали виновным в 22 убийствах молодых женщин в городе Ангар. Задержали бывшего милиционера в 2012 году. Преступления он совершал в течение восьми лет, с 1992 по 2000 года.

Жертвами маньяка становились молодые женщины, которых он подвозил поздно вечером или ночью. Их он увозил в лес, насиловал и убивал. Сам бывший сотрудник транспортной милиции называл себя "чистильщиком", и утверждал, что убивал только женщин, ведущих разгульный образ жизни, мол, поздно возвращались домой.

Korrespondent.net

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