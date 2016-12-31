Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по инициативе израильской стороны, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование. Затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в тексте официального сообщения.

Лидеры двух стран также обменялись новогодними поздравлениями.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Gazeta.ru