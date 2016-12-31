В пятом сезоне шоу «Голос» победила Дарья Антонюк — единственная девушка в финале, которая вместе со своим наставником Леонидом Агутиным не дала Григорию Лепсу начать собственную победную серию.

Музыкальный конкурс «Голос» задуман так, что в итоге остаться должен только один — как в известной франшизе о Горце.

Победителями шоу уже становились Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьёва и иеромонах Фотий. Впрочем, создатели «Голоса» изо всех сил стараются сохранить дух дружеского соперничества, чтобы никто не ушел обиженным, даже проиграв, и, например, финал пятого сезона начался с акции «Манекен Челлендж», в которой участвовал весь зал, с открывающей конкурс общей песни четырех финалистов, спевших «Ti Amo», ставшей в переводе на русский гимном конкурса, и закрылся песней «Жить», гимном одноименного проекта.

Но победителя все равно пришлось определять.

И пятым победителем «Голоса» стала Дарья Антонюк из команды Леонида Агутина.

20-летняя Дарья — выпускница вокальной студии, она учится в Школе-студии МХАТ. Во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись все наставники, она выбрала Агутина, с которым и дошла до финала — может, как-то незаметно, но очень уверенно. Она стала обладателем статуэтки победителя, сертификата на 1 млн рублей, а также заключила контракт с Universal Music Russia.

Антонюк спела со своим наставником его же песню «Твой голос», потом во время сольных единственная исполнила композицию на английском — «Without you». А последней ее композицией на «Голосе» стал залихватский романс «Дорогой длинною».

Которую она и повторила уже в новом статусе.

Второе место в сезоне занял Александр Панайотов из команды Григория Лепса.

32-летний певец родился в Запорожье, а карьеру начал в начале нулевых. В 2003-м он участвовал в конкурсе «Народный артист» на канале «Россия», там он тоже стал вторым. За прошедшие с тех пор годы он записал три сольных альбома, выпустил десяток сборников — да и в целом его можно назвать одним из самых профессиональных участников пятого сезона «Голоса».

Панайотов в дуэте, правда, безнадежно проиграл своему наставнику (они пели песню Лепса «Я слушал дождь»). Но зато выделился в сольных выступлениях с лиричной и грустной «Исповедью», а под конец отдал дань недавно скончавшемуся Джорджу Майклу, спев его песню «Careless whisper».

Первым проигравшим в финале стал Сардор Милано — и, соответственно, сделавшая на него ставку Полина Гагарина.

Он — из «спасенных». На «слепых» к нему повернулись все наставники, и он предпочел Диму Билана, с которым дошел до поединков. Там Билан выбрал другого участника своей команды (Оксану Казакову, которая выбыла в четвертьфинале), а Сардор отправился укреплять команду Гагариной. Милано как обладатель диплома Гнесинки и широкого диапазона старался во всех своих песнях показывать свои сильные стороны.

С Гагариной он спел «Навек», сольно — «Улетай на крыльях ветра...» (хор невольниц из оперы «Князь Игорь» Бородина), а после того как зрители проголосовали против него — «Circle of life» из мультфильма «Король Лев».

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Вторым финал покинул Кайрат Примбердиев.

Сначала вместе с наставником (Димой Биланом) Кайрат спел «Trouble» группы Backstreet Boys, потом во время сольных выступлений исполнил «Как молоды мы были», а после того как ему удалось удачно пройти через первый отсев — «Unchain my heart» Джо Кокера. Он, кстати, тоже был спасен — сначала Кайрат попал в команду Агутина, но отсеялся на «поединках», и его спас Билан, в команде которого он неожиданно прижился (как и второй спасенный этим наставником Олег Кондраков) и добрался до финала.

Вообще этот сезон сильно отличался от предыдущего, когда явным и безусловным фаворитом был иеромонах Фотий, в победе которого мало кто сомневался.

На этот раз интрига сохранялась до самого финала; конечно, Панайотов выделялся на общем фоне — опыта участия в конкурсах (и опыта побед на них) у него было явно больше, но и другие финалисты ему не уступали. Но, как уже было сказано, трое из четырех должны были проиграть — как около месяца назад в четвертьфиналах зрители и судьи должны были выбрать одного из трех.

В финале наставники голоса не имели — все, что могли, они сделали на предыдущих этапах. Голосовали только зрители, получилось — победа Дарьи Антонюк.

Газета.ру