Президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов посетить Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремле, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не будет запрещать семьям и детям сотрудников диппредставительства США пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники.

Ранее Владимир Путин прокомментировал новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.

Gazeta.ru