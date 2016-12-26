Министерство обороны России выплатит компенсации родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства, погибшего при крушении Ту-154. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Министерством обороны родственникам каждого военнослужащего и гражданского служащего ведомства в соответствии с действующим законодательством будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей», — сказал сотрудник департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ранее сообщалось, что фонд социального страхования выплатит по 1 млн рублей семьям погибших, состоявших в трудовых отношениях.

Gazeta.ru