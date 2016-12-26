В сети появилось видео с веб-камеры на пляже «Огонек» в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи) со вспышкой в небе.
Вспышка запечатлена примерно там же, где и произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, сообщает Unian.net.
Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту.
Самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи.
На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодним праздником.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.
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Эльшан Рустамов, Ф.Б.