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Возможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕО 26.12.2016 10:43

В сети появилось видео с веб-камеры на пляже «Огонек» в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи) со вспышкой в небе. 

Вспышка запечатлена примерно там же, где и произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, сообщает Unian.net.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту.

Самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи.

На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить военнослужащих РФ с новогодним праздником.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

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Эльшан Рустамов, Ф.Б.

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