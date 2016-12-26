Тело еще одного погибшего обнаружено в понедельник на месте катастрофы Ту-154, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве уточнили, что один из доставленных в Москву погибших пассажиров опознан родственниками. При этом имена опознанных жертв трагедии не будут раскрываться без согласия близких.

В Минобороны подчеркнули, что вся информация отдельных СМИ о обнаруженных в ходе поиска конкретных военнослужащих, а также причинах трагедии не имеет ничего общего с действительностью.

"Это выдумки конкретных авторов в погоне за цитированием или гадания псевдоэкспертов, не имеющих доступа к реальной информации", — заявили в военном ведомстве.

Также отмечается, что с наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями. В районе поиска назначен еще один – 16-й дополнительный сектор. В нем работают тральщик "Минеральные воды", два катера и 24 водолаза.

РИА Новости