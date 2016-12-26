Владимир Жириновский не исключил теракт на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154, который отправлялся в Сирию.

«Во-первых, мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Если говорить непосредственно о трагедии, то меня смущает цепочка событий - убийство посла, гибель самолета. Такое ощущение, что всё это - месть за Алеппо. До сих пор непонятно, это было внешнее воздействие на самолет или что-то произошло внутри», - сказал Жириновский.

«Мы давно выступаем против того, чтобы эксплуатировались самолеты старше 25 лет и минимизировать полеты в ночное время, потому что сложнее садиться, взлетать и диверсию совершить легче. В любом случае, надо дождаться итогов расследования, и уже после этого делать окончательные выводы», - заявил Владимир Жириновский.

Напомним, что самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря упал в Черное море.

На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.

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Эльшан Рустамов, Ф.Б.