Водолазы подняли на поверхность тело командира самолета Ту-154 Романа Волкова, сообщил источник в силовых структурах.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков»,— цитирует ТАСС источник.

По его словам, на поверхность также были подняты еще 70 фрагментов тел.

В то же время источник «Интерфакса» в оперативном штабе сообщил, что «подняты останки порядка 80 человек».

Ранее на месте крушения были обнаружены тела 13 погибших. Минобороны направило в район авиакатастрофы специалистов Северного флота, поиски продолжатся при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов «Тайгер» и «Фалькон».

Напомним, вчера утром самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, среди которых артисты Ансамбля имени А.В. Александрова, журналисты Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, врач Елизавета Глинка и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.

«Коммерсант»