Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, выразил соболезнования премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в связи с крушением Ту-154, сообщает пресс-служба правительства России.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"В ходе телефонного разговора глава турецкого правительства выразил Дмитрию Медведеву глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 над акваторией Черного моря. В ходе беседы затрагивались также отдельные вопросы российско-турецкого взаимодействия", — говорится в сообщении.

РИА Новости