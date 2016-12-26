USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
Россия

Премьер Турции выразил соболезнования Медведеву в связи с крушением Ту-154 26.12.2016 21:05

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, выразил соболезнования премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в связи с крушением Ту-154, сообщает пресс-служба правительства России.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"В ходе телефонного разговора глава турецкого правительства выразил Дмитрию Медведеву глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 над акваторией Черного моря. В ходе беседы затрагивались также отдельные вопросы российско-турецкого взаимодействия", — говорится в сообщении.

РИА Новости

269количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕОАктер Мурат Йылдырым женился на марокканской королеве красоты, сосватанной Эрдоганом – ФОТО – ВИДЕОВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОКриминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа МайклаТурецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОПрезидент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой - ФОТОПоследнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕОВ Азербайджане увеличена сумма прожиточного минимумаШестилетней девочке оторвало палец на эскалаторе в торговом центре Metropark

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 декабря02:19 В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства российского посла01:50 Смертник ИГИЛ застрял во рву с водой - ВИДЕО01:21 Саудовский король пожертвовал для сирийцев пять миллионов долларов00:51 Француз установил рекорд в одиночном кругосветном плавании00:26 Выдающегося ханенде Агахана Абдуллаева проводили в последний путь - ФОТО26 декабря23:56 Психологи: Стресс на работе иногда полезен23:28 СМИ: следователи из России по делу Карлова посетили генпрокурору Анкары23:00 Шахрияр Мамедъяров занимает 8-е место на чемпионате мира по шахматам22:48 Обнаружено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-15422:20 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления21:52 В Берлине начался пеший поход в Алеппо - ВИДЕО21:28 Водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-15421:07 Джордж Майкл тайно жертвовал миллионы на благотворительность - ФОТО21:05 Премьер Турции выразил соболезнования Медведеву в связи с крушением Ту-15420:59 Али Гасанов: Позиция Президента и правительства Азербайджана в связи с проживающими за рубежом азербайджанцами однозначна