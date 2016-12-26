Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо рассказал, что его приглашали в Сирию участвовать в том же концерте 29 декабря, на котором должны были выступить артисты ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова.

Он сообщил итальянским журналистам, что планировался сначала перелет в Москву, а уже оттуда — в Сирию, однако из-за других планов исполнитель от участия в концерте отказался.

«Я выражаю соболезнования их семьям, это были прекрасные люди», - отметил Тото Кутуньо в связи с трагедией с Ту-154.

На борту разбившегося самолета хор ансамбля находился почти в полном составе. В Сирию также летели девять журналистов российских телеканалов и общественный деятель Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза.

Mk.ru