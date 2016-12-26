Главный редактор модного журнала SNC Наталия Архангельская в своем фейсбуке заявила, что журналистка Божена Рынска больше не работает в издании.

«Дорогие друзья, в ответ на ваши вопросы хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря», — сообщила Архангельская.

Пользователи соцсетей проявили большой интерес к журналистке после комментариев Рынски о смерти корреспондентов телеканала НТВ на борту разбившегося Ту-154.

Ранее Божена Рынска прокомментировала гибель журналистов телеканала НТВ при крушении самолета Ту-154 и заявила, что с ними «разобрались небеса».

Gazeta.ru