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Водолазы подтвердили обнаружение на дне Черного моря фюзеляжа Ту-154 26.12.2016 15:59

Водолазы, работающие в районе катастрофы самолета Ту-154 в акватории Черного моря, обнаружили фюзеляж машины.

Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

Корпус был найден в 1,7 километра от берега на 27-метровой глубине, уточнил собеседник агентства. Сейчас прорабатываются варианты его подъема на поверхность. По предварительным данным, фюзеляж сильно поврежден.

Источник сообщил, что в связи с обнаружением корпуса зона поисковой операции локализована. В данном месте выставлен морской буй с радиопередатчиком.

Как заявляли в Федеральной службе безопасности, по делу о катастрофе проверяются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

В ФСБ отметили, что фактов, указывающих на возможность совершения теракта или диверсии, в настоящее время не обнаружено. Также известно, что на борту не перевозились грузы двойного и военного назначения или пиротехнические средства.

Кроме того, источник радиостанции «Говорит Москва» в аэропорту Сочи, откуда вылетел Ту-154, рассказал, что топливо, которым заправили машину, признано пригодным.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

1news.az

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