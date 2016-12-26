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Россия

Мать летевшего на Ту-154 в Сирию артиста отговаривала его от поездки 26.12.2016 15:53

Мать Александра Штуко - артиста ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, находившегося на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение, в течение нескольких дней отговаривала его от поездки, ссылаясь на плохое предчувствие.

Об этом рассказала агентству РИА Новости сестра артиста Эмма Штуко.

«Мама говорила Саше, что в Сирии война, мало ли что. Говорила, чтобы он отказался (от поездки), а он отвечал, что нельзя, могут даже уволить. В течение трех-четырех дней она его отговаривала», — рассказала Эмма Штуко.

На своей странице «ВКонтакте» она поблагодарила всех, кто выражает соболезнования.

«Дорогой мой брат, мне так горько, что тебя больше нет… Как много мы с тобой планировали, мечтали и не успели… И больше уже не успеем… У тебя так много друзей и знакомых, которые тебя любят, так много сообщений… Спасибо всем, кто писал и помнит нашего Сашу… Он знал и любил каждого из вас… Ты любил море. Теперь оно твое», — написала сестра Александра.

Александр Штуко родился в Твери, окончил Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К.Глазунова в Карелии, отмечают РИА Новости. Участники сообщества студентов, преподавателей и выпускников этой консерватории в сети «ВКонтакте» пишут, что у них «нет слов», и сочувствуют близким артиста.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром.

По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

1news.az

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