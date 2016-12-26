Около 3 тыс. пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов Москвы эвакуировали после анонимных сообщений о взрывных устройствах, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Ожидается прибытие кинологов, рассказал источник РИА «Новости».

Анонимное сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило днем в полицию от неизвестного по телефону.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

А.А.