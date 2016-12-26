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Россия

Версия теракта на борту Ту-154 не получает развития, заявил Песков 26.12.2016 14:19

Версия о теракте в отношении разбившегося под Сочи самолета Ту-154 пока не получает какого-либо развития, как и другие версии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, получает ли какое-то развитие версия о теракте разбившегося под Сочи самолета Ту-154, Песков ответил, что "нет, не получает".

"Пока не получает развития ни одна из версий, хотя, вы знаете, об этом вчера в правительственной комиссии министр Соколов говорил — рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить", — сказал Песков, добавив, что "версия о теракте далеко не в первых рядах".

РИА Новости

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