Версия о теракте в отношении разбившегося под Сочи самолета Ту-154 пока не получает какого-либо развития, как и другие версии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, получает ли какое-то развитие версия о теракте разбившегося под Сочи самолета Ту-154, Песков ответил, что "нет, не получает".

"Пока не получает развития ни одна из версий, хотя, вы знаете, об этом вчера в правительственной комиссии министр Соколов говорил — рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить", — сказал Песков, добавив, что "версия о теракте далеко не в первых рядах".

РИА Новости