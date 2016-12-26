Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная. Об этом сообщил источник в спецслужбах.

По его словам, "самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись". "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", — сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", — добавил он.

Таким образом, заключил представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", — подчеркнул он.

РИА Новости