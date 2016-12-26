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Россия

Ту-154 давно не эксплуатируют в гражданской авиации, заявили в Росавиации 26.12.2016 01:20

Самолеты Ту-154, однотипные борту министерства обороны, который упал в воскресенье утром в Черном море, давно не эксплуатируются в гражданской авиации РФ, воздушные суда этого типа есть только в парке Минобороны, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Самолеты типа Ту-154Б-2 в гражданской авиации РФ уже давно не эксплуатируются, эти самолеты есть у подразделений министерства обороны, министерство обороны будет решать — каким образом продолжать эксплуатацию или приостанавливать ее", — заявил он журналистам.

Это все можно обсуждать после анализа ситуации, добавил Нерадько.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

РИА Новости

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