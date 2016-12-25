Катастрофа российского Ту-154 не оставила равнодушным ни одного белоруса, говорится в соболезновании президента Белоруссии Александра Лукашенко, направленном в воскресенье президенту России Владимиру Путину.

"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", — говорится в соболезновании.

Президент Белоруссии отметил, что большую утрату понесла и мировая культура — среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.

По поручению главы белорусского государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Белоруссии и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.

Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

РИА Новости