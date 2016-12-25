Ведущий солист ансамбля имени Александрова, народный артист России Вадим Ананьев должен был оказаться на борту военного самолета Ту-154, разбившегося в Черном море в воскресенье, 25 декабря.

Об этом он рассказал «Российской газете».

«Я не полетел по семейным обстоятельствам. Совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене», — пояснил Ананьев.

Он рассказал, что на борту самолета оказались около 50 участников хора ансамбля, баянисты и балалаечники. «Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее», — добавил артист.

57-летнего Ананьева называют Мистер Калинка за исполнение одноименной песни, отмечает издание. Он летал с ансамблем практически на все концерты.

Lenta.Ru