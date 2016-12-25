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Россия

Иосиф Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся под Сочи Ту-154 25.12.2016 15:23

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон мог полететь вместе с ансамблем имени Александрова самолетом, который потерпел катастрофу неподалеку от Сочи.

Об этом Кобзон сообщил в воскресенье, 25 декабря, пишет портал Вести.Ru.

По словам артиста, недавно в Колонном зале проходил его совместный с ансамблем концерт. «И [руководитель коллектива] Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь», — отметил народный артист.

«Но видите, как следующий раз обернулся», — добавил он.

Кобзон выразил соболезнования родным и близких погибших и заявил, что авиакатастрофа стала трагедией для культуры и армейской аудитории.

Lenta.Ru

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