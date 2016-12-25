Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по жертвам катастрофы Ту-154, произошедшей в воскресенье.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал глава государства журналистам.

Президент также еще раз выразил соболезнования близким погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Lenta.Ru

Читайте по теме:

Из воды подняли четыре тела погибших в катастрофе Ту-154 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО