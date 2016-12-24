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Россия

Обама подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество с Россией 24.12.2016 06:10

Президент США Барак Обама в пятницу подписал закон об ассигнованиях на оборонные нужды страны, предусматривающий ограничения в военном сотрудничестве с Россией.

"Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", — говорится в документе.

Кроме того, там указывается, что РФ должна выполнять минские соглашения по Украине.

При этом подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров". Также они не распространяются на меры, необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане.

Отдельным параграфом прописан запрет на выделение средств на "любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом". Исключения могут быть только в тех случаях, когда министр обороны и госсекретарь определят, что речь идет о национальной безопасности США, и своевременно уведомят профильные комитеты конгресса.

Наряду с этим в закон включен ряд дополнений, связанный с "ежегодным докладом о действиях в сфере обороны и безопасности, которые затрагивают РФ".

РИА Новости

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