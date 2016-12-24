Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, пошел работать в правоохранительные органы после того, как дважды не смог поступить в вуз, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, отец убийцы Исрафир Алтынташ заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда, по его словам, сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".

Как сообщается, по утверждению отца убийцы, он никогда не состоял ни в каких радикальных движениях.

РИА Новости