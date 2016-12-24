Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, главы стран выразили удовлетворение успешным завершением операции в сирийском Алеппо, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение сирийской проблематики. С обеих сторон выражено удовлетворение успешным завершением операции в Алеппо. Тем самым – созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию", — говорится в сообщении.

РИА Новости