USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
Россия

Глава МИД Польши назвал условия улучшения отношений с Россией 24.12.2016 02:12

Улучшение польско-российских отношений трудно представить без возвращения в Польшу обломков самолета Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году, и сотрудничества в выяснении причин катастрофы, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский.

В ходе традиционной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, отвечая на вопрос польского журналиста, что Следственный комитет РФ продолжает расследование по крушению самолета президента Польши Леха Качиньского, обломки лайнера нужны следователям до окончания этой работы.

"Поляки хотят узнать, каковы были действительные причины трагичной катастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, а также целая государственная делегация, направлявшаяся на мероприятия в Катынь. Без возвращения польской собственности (обломков) невозможно выяснение (обстоятельств) этой наиболее трагичной катастрофы в истории Польши… Без возвращения польского имущества и сотрудничества в выяснении причин катастрофы невозможно представить себе улучшение польско-российских отношений", — заявил Ващиковский агентству PAP.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

РИА Новости

397количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бурак Озчивит в день своего рождения сделал предложение Фахрие Эвджен – ФОТОЗахватчики ливийского самолета использовали вместо оружия муляжи - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Больше всего на свете я хочу услышать, как мой глухонемой сын называет меня мамой…» - ФОТО«Вести.ру»: Образованному, интеллигентному, обладателю солнечной улыбки Президенту Азербайджана – 55 – ВИДЕОПрезидент каждого гражданина: Ильхам Алиев отмечает 55-летний юбилей24 декабря – день рождения Президента АзербайджанаКриштиану Роналду перестал скрывать свой новый роман – ФОТОПроект Baku White City отмечает 5-летие – ФОТОТрамп получил письмо от Путина«Милан» в серии пенальти победил «Ювентус» и выиграл Суперкубок Италии - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 декабря19:23 Азер Магеррамов: «Ростислав Певцов является лучшим триатлетом Европы»19:10 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления18:49 Иран и «шестерка» посредников опубликовали документы по ядерному соглашению18:42 Али Гасанов: Мы ждем поддержки от медиа в борьбе с противниками страны - ФОТО18:38 В Варшаве отметили День солидарности азербайджанцев мира18:16 Ильхам Алиев. Президент каждого азербайджанца - ФОТО18:06 Кыванч Татлытуг разводится? – ФОТО17:58 Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо17:27 Портал «Москва-Баку» подготовил сюжет ко дню рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева17:15 Бурак Озчивит в день своего рождения сделал предложение Фахрие Эвджен – ФОТО17:00 Криштиану Роналду перестал скрывать свой новый роман – ФОТО16:44 Украшенный с особой любовью замок создаст атмосферу настоящей Новогодней сказки! – ФОТО – ВИДЕО16:27 Патриарх Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения16:10 В воскресенье в некоторых местах выпадет снег15:54 Президент Грузии поздравил Президента Азербайджана