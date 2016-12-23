Россия стремится к развитию отношений с Европой как единым партнером, но Москва готова развивать связи и с каждой европейской страной в отдельности.

Об этом сказал президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции, которая транслируется в онлайн-репортаже РИА Новости.

Президент отметил, что европейцы должны сами разобраться с разногласиями внутри континента по таким вопросам, как миграционный кризис.

«Внутреннее строительство в Европе – не наш вопрос», - сказал он.

На вторую часть вопроса касательно расследования дела о крушении польского самолета Ту-154 под Смоленском, в котором погиб бывший президент Польши Лех Качински и многие ведущие польские политики.

Глава государства отметил, что нельзя спекулировать на трагедии и использовать ее для нагнетания в межгосударственных отношениях: «Трагедия страшная. Не нужно использовать ее для нагнетания какого-то напряжения».

15:13

На сокращение уровня добычи нефти Россия пошли сознательно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«С января по июнь мы должны сократить добычу на 300 тыс. баррелей – это для нас не столь существенно, но мы надеемся, что это повлияет на цены. И это уже происходит», - сказал президент, добавив, то ожидает роста цен на энергоносители.

По его словам, разница в цене на нефть в 10 долларов за баррель будет означать прирост бюджета РФ на 1 триллион 750 млрд. рублей (около $28,6 млрд).

Путин также подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК. Бюджет РФ же будет исходить из консервативных показателей в 40 долларов за баррель.

Согласно прогнозам российского президента, о второй половине 2017 года излишки на рынке нефти уйдут.

14:55

Освобождение сирийского города Алеппо стало возможным благодаря сотрудничеству с Турцией и Ираном, но без участия России это было бы просто невозможно.

Об этом сказал президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции, которая транслируется в онлайн-репортаже РИА Новости.

«Этого не могло случиться без активной работы турецкого, иранского и российского руководства. И, конечно, усилий сирийских властей», - заявил Путин.

«Тысячи человек были выведены...Это крупнейшая международная гуманитарная акция», - добавил президент.

Россия готова работать со всеми сторонами в вопросе урегулирования сирийского конфликта, сказал Путин. В этом контексте он отметил важность действий также Саудовской Аравии, Иордании, США и Египта в Сирии.

Второй частью вопроса было российско-турецкое сближение и трагического инцидента с гибелью российского посла в Анкаре.

«Это было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения», - сказал Путин касательно убийства посла.

Российский президент также отметил, что скептически относился к тому, что российский военный самолет Су-24 был сбит в прошлом году без приказа турецких властей, однако убийство посла заставило его изменить мнение.

«Я скептически относился к словам, что наш самолет был сбит без санкции турецкого руководства, но сейчас, после убийства посла, я начинаю верить, что все возможно», - заявил Путин.

14:33

Рассуждая о «хакерских атаках», президент РФ Владимир Путин отметил, что никто не знает, что за хакеры устроили кибератаки на США.

«Дело не в том, кто стоит за кибератаками, а в том, что хакеры показали людям правду», - сказал Путин в рамках большой пресс-конференции, которая транслируется в онлайн-репортаже РИА Новости.

По его словам, проигравшая сторона – демократическая партия США – ищет себе оправдания.

«Что касается вмешательства [в процесс выборов в США], я уже говорил, что проигравшая сторона всегда ищет причины на стороне. Лучше бы в себе искали проблемы», - сказал Путин.

«Какие-то хакеры вскрыли почту демократической партии США. Но, как совершенно правильно сказал избранный президент, хакеры могли находиться и не в России», - добавил он.

Главное, по словам президента – суть вскрытой информации. Хакеры показали манипуляцию общественным мнением со стороны демократической партии, после чего руководитель национального комитета демократической партии подала в отставку.

«Значит, обнародованная информация была правдивой», - заявил Путин.

14:26

Россия продвинулась в совершенствовании систем ядерной триады, в том числе в способах преодоления противоракетной обороны (ПРО).

Вероятно, это вызывает у США желание совершенствовать собственные ядерные арсеналы.

Об этом сказал президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции, которая транслируется в онлайн-репортаже РИА Новости.

«Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов», - заявил Путин, добавив, что в этом направлении ведется эффективная работа.

«Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла и создала «зонтик», вторая тоже должна создавать зонтик [в чем мы не уверены], либо создавать средства преодоления», - отметил президент.

Глава государства заявил, что Москва не втянется в такую гонку вооружений, которую не сможет себе позволить по средствам.

«У нас к 2021 году должно быть 70% новейших и новых вооружений, уже сейчас около 50%, мы полностью реализуем свои планы», - сказал он.

14:04

Демократическая партия в США проиграла не только президентские выборы в этом году, но не смогла получить большинства в обеих палатах Конгресса.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции, которая транслируется в онлайн-репортаже РИА Новости.

«Демократы в США проигрывают по всем фронтам и ищут виновных на стороне. Нужно уметь проигрывать достойно», - подчеркнул Путин, отметив, что за Трампа отказались голосовать 2 выборщика, а за Клинтон – 4.

Российский президент рассказал, что на базе взаимной симпатии российского и американского народов друг к другу можно построить крепкие отношения между странами.

«В том, что республиканцы в США симпатизируют российскому президенту, я вижу признаки того, что у них совпадают с нами представления об устройстве мира, о ценностях. Это хорошая предпосылка, чтобы выстроить хорошие отношения», - сказал Путин.

«Рузвельт сплотил нацию, сегодняшняя администрация разделяет ее, - сказал президент. - Призыв не голосовать за Дональда Трампа – это шаг к разделению народа».

13:53

Журналист американской газеты The Wall Street Journal зада президенту РФ Владимиру Путину вопрос о том, возможны ли досрочные выборы президента?

«Какой страны?» - пошутил Путин, что вызвало смех во всем зале.

После уточнения, что вопрос звучал о возможности досрочных выборов президента в Российской Федерации, Путин ответил: «Досрочные выборы возможны, но нецелесообразны».

13:43

Доказательств для того, чтобы отстранить от должности бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Об этом сказал в пятницу в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Имеющихся доказательств было достаточно, чтобы отстранить министра от должности в связи с утратой доверия», - сказал Путин, добавив, однако, что до суда предварительные выводы делать «нецелесообразно и вредно».

Президент также отметил, что внимательно следит за всеми резонансными делами.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 млн. долларов. 15 ноября Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности.

1news.az

13:04

В Москве в полдень началась ежегодная большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина.

Изначально встреча Путина с общественностью планировалась на четверг, 22 декабря, но была перенесена по причине траурных мероприятий в связи с трагической гибелью российского посла России в Турции Андрея Карлова.

Нынешняя пресс-конференция Путина – 12-я по счету. Первая состоялась в 2001 году. В списке аккредитованных на мероприятие журналистов – 1437 человек, большая часть которых представляет региональные российские СМИ.

Прошлогодняя пресс-конференция, в ходе которой президент ответил на 32 вопроса, продолжалась три часа семь минут.

Прямая трансляция пресс-конференции Путина будет осуществляться Первым каналом, а также телеканалами «Россия-1» и «Россия-24». Также пресс-конференция будет доступна в прямом эфире радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».