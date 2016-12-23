USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
Россия

Антимонопольная служба России предупредила азербайджанского миллиардера 23.12.2016 12:25

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение президенту «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алекперову о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, прогнозирования цен на топливо, говорится в сообщении службы.

На прошлой неделе в интервью  Vesti.ru Алекперов сообщил, что в следующем году прогнозирует плавный рост цен на топливо в РФ на 8-12% в связи с ростом акцизов, сообщает «РИА Новости».

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Вагит Алекперов - известный азербайджанский предприниматель, глава «Когалымнефтегаза», президент «Лангепасурайкогалымнефти», президент и совладелец ПАО «ЛУКОЙЛ», занимал посты заместителя и первого заместителя министра нефтегазовой промышленности в СССР. На начало 2016 года его состояние оценивается в $11 млрд.

А.А.

1839количество просмотров
Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 75 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Путин видит проблемы в архаичности избирательной системы США - LIVE – ОБНОВЛЕНО
В Санкт-Петербурге похитители вымогали миллион за освобождение гражданина Азербайджана

Полиция Московского района расследует похищение человека с целью выкупа.
Антимонопольная служба России предупредила азербайджанского миллиардера
Водитель ассенизаторской машины лишился зрения при взрыве цистерны с фекалиями
В России преступник въехал на автомобиле прямо в здание аэропорта - ВИДЕО

В Казани (Российская Федерация) мужчина, уходивший от преследования сотрудников полиции, въехал на ВАЗ-2115 в один из терминалов международного аэропорта «Казань», сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие в борьбе с терроризмом
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОТяжелый апрель: молодой скульптор 22-х лет отдал жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖВ Москве сожгли двух азербайджанцев - отца и сынаВ Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричестваУбийство в прямом эфире: кадры первых минут после гибели российского посла в Турции - ВИДЕОКолумбийский Boeing, чуть не влетевший в людей, попал на видеоКуда исчез «муляжный купол» в Хачмазском районе Азербайджана? - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 декабря15:33 Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске достигло 75 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО15:30 Путин видит проблемы в архаичности избирательной системы США - LIVE – ОБНОВЛЕНО15:28 СМИ: захватчик ливийского самолета на Мальте готов отпустить пассажиров - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО15:27 Азербайджанский баскетболист дебютировал за «Галатасарай» в Евролиге15:11 Билеты на Гран-при Азербайджана будут стоить 60 манатов15:06 В турецких больницах размещены более 70 тяжелораненых детей из Алеппо - ФОТО15:02 255 медалей завоевали азербайджанские борцы в 2016 году15:00 В Санкт-Петербурге похитители вымогали миллион за освобождение гражданина Азербайджана14:50 Россия и Азербайджан намерены вместе воспитывать спортивные кадры14:16 Полиция Италии раскрыла детали ликвидации предполагаемого берлинского террориста - ФОТО13:55 В Турции на предмет подлинности изучают видео, где боевики ИГИЛ заживо сжигают турецких солдат - ВИДЕО13:24 Азай Гулиев: Ввод принципа «единого окна» для иностранных доноров НПО служит безопасности Азербайджана13:21 Сейран Оганян отказался от встречи с Сержем Саргсяном13:17 В прифронтовой зоне сдан в эксплуатацию новый военный городок – ФОТО13:14 Военный союзник Армении - Иран - предлагает мирный путь нагорно-карабахского урегулирования - Мубариз Ахмедоглу