Антимонопольная служба России предупредила азербайджанского миллиардера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение президенту «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алекперову о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, прогнозирования цен на топливо, говорится в сообщении службы.

На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в следующем году прогнозирует плавный рост цен на топливо в РФ на 8-12% в связи с ростом акцизов, сообщает «РИА Новости».

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Вагит Алекперов - известный азербайджанский предприниматель, глава «Когалымнефтегаза», президент «Лангепасурайкогалымнефти», президент и совладелец ПАО «ЛУКОЙЛ», занимал посты заместителя и первого заместителя министра нефтегазовой промышленности в СССР. На начало 2016 года его состояние оценивается в $11 млрд.

А.А.