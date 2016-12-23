USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
Россия

Водитель ассенизаторской машины лишился зрения при взрыве цистерны с фекалиями 23.12.2016 11:01

Водитель ассенизаторской машины в Челябинской области лишился зрения при взрыве цистерны с нечистотами, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

ЧП случилось в поле у деревни Сарафаново. Мужчина пригнал туда автоцистерну, намереваясь слить фекалии в почву.

Но оказалось, что клапан стравливания воздуха не функционирует из-за мороза. Мужчина решил сам прогреть механизм, соорудил факел и поднес к отверстию.

В результате произошел взрыв, водитель получил множественные травмы из-за ударной волны, в том числе лишился зрения. Пострадавший нашел в себе силы вызвать помощь. Сейчас он находится в больнице.

В милиции сказали, что шофер нарушил технику безопасности.

«В произошедшем усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного статьей 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Он на лечении», - сказала представитель департамента по связям с прессой ОМВД «Чебаркульский» Елена Щеткова.

1news.az

957количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОЭрдоган объяснил, почему убийцу посла РФ ликвидировали на местеТяжелый апрель: молодой скульптор 22-х лет отдал жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОПоявилось видео взрыва у метро в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖВ Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричестваКолумбийский Boeing, чуть не влетевший в людей, попал на видеоУбийство в прямом эфире: кадры первых минут после гибели российского посла в Турции - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 декабря13:24 Азай Гулиев: Ввод принципа «единого окна» для иностранных доноров НПО служит безопасности Азербайджана13:21 Сейран Оганян отказался от встречи с Сержем Саргсяном13:17 В прифронтовой зоне сдан в эксплуатацию новый военный городок – ФОТО13:14 Военный союзник Армении - Иран - предлагает мирный путь нагорно-карабахского урегулирования - Мубариз Ахмедоглу13:10 Ростислав Певцов – лидер европейского рейтинга!13:08 Завтра в Баку и на Абшероне - без осадков13:04 Владимир Путин начинает большую ежегодную пресс-конференцию – LIVE12:55 Вносятся изменения в учебный план общеобразовательных школ12:54 Лейла Алиева посетила Академию художеств и Национальный онкологический центр – ФОТО12:50 Вице-спикер парламента Турции освобождена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:48 Кямран Гулиев избран новым председателем Комитета клубов АФФА12:46 Эвакуация из Алеппо завершена - ФОТО12:42 В составе Попечительского совета Фонда страхования вкладов произошли изменения12:37 В Москве сожгли двух азербайджанцев - отца и сына12:30 Антиигиловская операция в Стамбуле: более 30 задержанных