Водитель ассенизаторской машины в Челябинской области лишился зрения при взрыве цистерны с нечистотами, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

ЧП случилось в поле у деревни Сарафаново. Мужчина пригнал туда автоцистерну, намереваясь слить фекалии в почву.

Но оказалось, что клапан стравливания воздуха не функционирует из-за мороза. Мужчина решил сам прогреть механизм, соорудил факел и поднес к отверстию.

В результате произошел взрыв, водитель получил множественные травмы из-за ударной волны, в том числе лишился зрения. Пострадавший нашел в себе силы вызвать помощь. Сейчас он находится в больнице.

В милиции сказали, что шофер нарушил технику безопасности.

«В произошедшем усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного статьей 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Он на лечении», - сказала представитель департамента по связям с прессой ОМВД «Чебаркульский» Елена Щеткова.

1news.az