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Россия

В России преступник въехал на автомобиле прямо в здание аэропорта - ВИДЕО 23.12.2016 10:01

В Казани (Российская Федерация) мужчина, уходивший от преследования сотрудников полиции, въехал на ВАЗ-2115 в один из терминалов международного аэропорта «Казань», сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 21 декабря.

Проехав по зданию аэропорта, 40-летний водитель протаранил стеклянную дверь и въехал в терминал, где был задержан полицейскими, сообщает «РБК».

В прокураторе отметили, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания получили различные травмы.

Выяснилось, что водитель автомобиля - житель Набережных Челнов. На момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

В ведомстве добавили, что при осмотре машины в сумке водителя был обнаружен сверток с «веществом зеленого цвета весом около пяти граммов», который был изъят и направлен на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель арестован на 15 суток.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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