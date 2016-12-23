Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, ранее госпитализированный с воспалением легкого, сообщил, что чувствует себя нормально, и хотя все еще находится в больнице, намерен закончить необходимые медицинские процедуры и уже во вторник отправиться кататься на лыжах.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 80-летний экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.

"Нормально все", — сказал Лужков РИА Новости в ответ на вопрос о самочувствии.

Он посетовал, что некоторые журналисты, сообщив о якобы тяжелом состоянии, устроили, по его словам, "веселую жизнь": экс-мэру стало поступать множество звонков, мешавших спокойно восстанавливать здоровье.

"Завтра улетаю кататься на лыжах. Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа", — сказал Лужков, подчеркнув, что здесь нет совершенно ничего особенного.

РИА Новости

17:17 23.12.2016

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачам удалось вывести его из состояния клинической смерти, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию.

«Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем», — сказал Теребков.

Ранее сообщалось, что Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ.

Экс-мэру Москвы 80 лет.

Газета.Ру

17:09

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачи вывели его из состояния клинической смерти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Пресс-секретарь Лужкова опроверг Дождю экстренную госпитализацию политика, но подтвердил, что находится в больнице.

«Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию», — сказал собеседник агентства. По его словам, Лужкова вывели из состояния клинической смерти, «сейчас за его жизнь борются медики».

В свою очередь пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг Дождю эту информацию. «Никакой экстренной госпитализации не было», — сказал представитель бывшего мэра, добавив, что «Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться в медучреждения».

Ранее в комментарии Дождю Теребков заявил, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино, срочной госпитализации не было. О госпитализации Лужкова сообщал телеканал Life. По его информации, Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ. По данным издания, бывший мэр Москвы долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него произошел приступ.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.

Дождь

16:51

Юрий Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ.

Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии Лужкова экстренно госпитализировали в больницу Москвы.

Экс-мэру Москвы 80 лет.

Газета.Ру

16:35

Юрий Лужков экстренно госпитализирован в Москве.

Уточняется, что была вызвана бригада реаниматологов.

В тяжелом состоянии Лужкова экстренно госпитализировали в больницу Москвы.

Газета.Ру