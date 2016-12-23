Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, ранее госпитализированный с воспалением легкого, сообщил, что чувствует себя нормально, и хотя все еще находится в больнице, намерен закончить необходимые медицинские процедуры и уже во вторник отправиться кататься на лыжах.
Ранее ряд СМИ сообщил, что 80-летний экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.
"Нормально все", — сказал Лужков РИА Новости в ответ на вопрос о самочувствии.
Он посетовал, что некоторые журналисты, сообщив о якобы тяжелом состоянии, устроили, по его словам, "веселую жизнь": экс-мэру стало поступать множество звонков, мешавших спокойно восстанавливать здоровье.
"Завтра улетаю кататься на лыжах. Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа", — сказал Лужков, подчеркнув, что здесь нет совершенно ничего особенного.
РИА Новости
17:17 23.12.2016
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачам удалось вывести его из состояния клинической смерти, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы.
Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию.
«Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем», — сказал Теребков.
Ранее сообщалось, что Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ.
Экс-мэру Москвы 80 лет.
Газета.Ру
17:09
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачи вывели его из состояния клинической смерти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Пресс-секретарь Лужкова опроверг Дождю экстренную госпитализацию политика, но подтвердил, что находится в больнице.
«Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию», — сказал собеседник агентства. По его словам, Лужкова вывели из состояния клинической смерти, «сейчас за его жизнь борются медики».
В свою очередь пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг Дождю эту информацию. «Никакой экстренной госпитализации не было», — сказал представитель бывшего мэра, добавив, что «Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться в медучреждения».
Ранее в комментарии Дождю Теребков заявил, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино, срочной госпитализации не было. О госпитализации Лужкова сообщал телеканал Life. По его информации, Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ. По данным издания, бывший мэр Москвы долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него произошел приступ.
Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.
Дождь
16:51
Юрий Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ.
Очевидцы вызвали скорую помощь.
Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии Лужкова экстренно госпитализировали в больницу Москвы.
Экс-мэру Москвы 80 лет.
Газета.Ру
16:35
Юрий Лужков экстренно госпитализирован в Москве.
Уточняется, что была вызвана бригада реаниматологов.
В тяжелом состоянии Лужкова экстренно госпитализировали в больницу Москвы.
Газета.Ру